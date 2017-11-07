Во Владивостоке вечером ожидается дождь

Погоду в Приморье определяют фронтальные разделы

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 ноября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки (преимущественно в виде дождя). Ветер южный умеренный. Температура воздуха +6...+18°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, вечером возможен небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный до сильного.Температура воздуха +11...+13°С.

В Уссурийске облачно, вечером небольшой дождь. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха +13...+15°С.



В Находке облачно, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +11...+13°С.