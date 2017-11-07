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Общество

Гороскоп на 7 ноября

Эмоции будут переменчивы, как ветер
Фото: Яндекс.картинки Фото: Яндекс.картинки
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 7 ноября, звезды гороскопа обещают, что эмоции будут переменчивы, как ветер, но несмотря на эту переменчивость, они могут достигать огромной силы – у кого-то разрушительной, у кого-то созидательной, как повезет. День наделяет такими качествами, как энергичность, любознательность, пробивные способности и огромная вера в себя. Все это позволит добиться успеха в самостоятельной деятельности, а также в тех областях, где требуется решительность и энтузиазм. А вот с организованностью и субординацией завтра могут возникнуть большие проблемы: день совершено не склоняет ни к тому, ни к другому, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "1001" гороскоп.

Овну следует быть вдвойне осторожным: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах его жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды гороскопа предупреждают, что завтра Овен может быть втянутым в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться! Чтобы этого не произошло, ему следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно.

В руках Тельца все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг него – стоять коромыслом! Телец настроен по-боевому, он готов направить свои усилия на любой фронт работ! Другое дело, что ситуация, будто в насмешку, будет то и дело требовать от него переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельный Телец рискует пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему завтра, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном.

Замечательный день для всех Близнецов, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду! Звезды гороскопа предоставляют Близнецам шанс получить прибыль даже там, где они не ожидали. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Завтра Близнецы могут рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого они вложили немало времени и сил в какой-то проект. Пусть даже было это давно, и Близнецы уже перестали надеяться на результат.

Сегодня  хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг Рака будет работать четко, а мышление – отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более, звезды гороскопа завтра мало склоняют Рака к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем ему просто не будет равных. Посвятив день планированию, Рак не пожалеет: завтрашние идеи способны вывести его на новую высоту.

Льву лучше всего удастся строить воздушные замки – они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет Льва мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из него один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако Льву завтра стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них.

Дева имеет все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет ее с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, Дева столкнется с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды гороскопа советуют Деве завтра открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.

Для Весов наступает новый этап! Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит им новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Весов, и хотя в ближайшее время возможны неизбежные волнения и трудности переходного периода, звезды гороскопа уверяют: все будет хорошо. Весы сумеют не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинутся далеко вперед.

Сегодня за что бы Скорпион ни взялся, звезды гороскопа не советуют ему торопиться – есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять его к поспешным, скороспелым шагам! В какой-то момент Скорпиону может показаться, что промедление смерти подобно, и если он поддастся этому порыву, то рискует наломать дров. Чтобы не наделать ошибок (а такие ошибки могут стоить дорого), Скорпиону следует держать себя в руках. Завтра ему лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги.

Стрелец будет порхать как бабочка и жалить как пчела! Первое относится к его непосредственным делам и обязанностям, а второе – к конкурентам, которым завтра лучше не становиться у него на пути. Недоброжелателям Стрельца можно только посочувствовать: любые попытки поставить ему палки в колеса завтра способны обернуться тем, что Стрелец превратит палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.

Звезды гороскопа советуют Козерогу в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет Козерога к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого «Я». Это вовсе не означает, что Козерог должен противопоставлять себя окружающим, но если он хочет добиться многого, то должен искать свой собственный путь и не быть, как все.

В любых делах Водолею будет трудно отличить важное от неважного. Он может придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Водолей посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали. Впрочем, если у Водолея нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности, день обещает пройти продуктивно: ведь то, за что он все-таки возьмется, он сделает тщательно, «от и до».

Звезды гороскопа призывают Рыб задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если их более-менее устраивает то место под солнцем, которое они занимают, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед! Завтра – отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги Рыбы могут предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице. Поговорить с начальством? Реализовать свой давний проект? Дерзайте! Не ждите, пока вместо вас это сделает кто-то другой.

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