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Общество

Жители Владивостока останутся без света

По причине проведения ремонтных работ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

7 ноября, с 9.00 до 17.00, в некоторые дома Владивостока прекратится подача электроэнергии по причине плановых работ по ремонту и диагностике электросетей, сообщает РИА VladNews.

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  • Апухтина ул.10,5,8,8Б,8В
  • Вторая ул.1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9Б,
  • Высокая ул.27, 29, 30, 31, 33,
  • Гайдара ул.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
  • Жигура ул.18, 24,
  • Карла Маркса ул.10, 11, 11А, 12, 14, 16, 17, 4, 6, 7, 8, 9,
  • Короленко ул.54,
  • Котельникова ул.6, 7, 8,
  • Красного Знамени пр-кт 94,
  • Лермонтова ул.48,
  • Лиманная ул.116, 118, 120, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 136А, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 158А, 160, 162, 164, 166, 168, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77,
  • Майкова ул.10А, 2, 2Д, 4, 6, 6Б, 8,
  • Маковского ул.190,
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  • Путятинская ул.57, 61,
  • Станичная ул. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27,
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