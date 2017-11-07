Жители Владивостока останутся без света

7 ноября, с 9.00 до 17.00, в некоторые дома Владивостока прекратится подача электроэнергии по причине плановых работ по ремонту и диагностике электросетей, сообщает РИА VladNews.
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7 ноября, с 9.00 до 17.00, в некоторые дома Владивостока прекратится подача электроэнергии по причине плановых работ по ремонту и диагностике электросетей, сообщает РИА VladNews.
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