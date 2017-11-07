Жители Владивостока останутся без света

По причине проведения ремонтных работ

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

7 ноября, с 9.00 до 17.00, в некоторые дома Владивостока прекратится подача электроэнергии по причине плановых работ по ремонту и диагностике электросетей, сообщает РИА VladNews.

Адреса:

Апухтина ул.10,5,8,8Б,8В

Вторая ул.1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9Б,

Высокая ул.27, 29, 30, 31, 33,

Гайдара ул.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

Жигура ул.18, 24,

Карла Маркса ул.10, 11, 11А, 12, 14, 16, 17, 4, 6, 7, 8, 9,

Короленко ул.54,

Котельникова ул.6, 7, 8,

Красного Знамени пр-кт 94,

Лермонтова ул.48,

Лиманная ул.116, 118, 120, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 136А, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 158А, 160, 162, 164, 166, 168, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77,

Майкова ул.10А, 2, 2Д, 4, 6, 6Б, 8,

Маковского ул.190,

Плещеева ул.2, 3, 4, 4А, 5, 7, 7А

Порт-Артурская ул.1, 10, 107, 109, 11, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 13, 131, 133, 2, 3, 4, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 6А, 7, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82, 84, 9,

Путятинская ул.57, 61,

Станичная ул. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27,

Фадеева ул. 2Д,