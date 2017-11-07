В Приморье продолжают устранять последствия лесных пожаров

Противопожарный режим был введен с 12 октября текущего года

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

В Кавалеровском и Кировском районах Приморья потушены лесные пожары на площади более 100 гектаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Администрации региона.

Как сообщили в департаменте лесного хозяйства, ещё в девяти муниципалитетах продолжается тушение 20 пожаров, наибольшее количество очагов огня зафиксировано в Кавалеровском районе и Дальнегорске – там действует 12 лесных пожаров.

«В общей сложности в крае огонь локализован на площади более 1,3 тысячи гектаров, в тушении принимают участие более 350 человек, задействовано около 50 единиц различной техники, в том числе авиация», – уточнили в ведомстве.

Так, вчера в Кавалеровском районе вертолёт МЧС России Ми-8 совершил 13 вылетов, сбросив 39 тонн воды на очаги огня.

Кроме того, в труднодоступных местах Ольгинского и Кавалеровского районов продолжают работать более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и приморских спасателей.

Также в Приморье действуют мобильные группы сотрудников МЧС, МВД, лесоохраны, которые пресекают въезд в лесные массивы граждан, а также выявляют нарушителей особого противопожарного режима.

«С начала недели выявлено более 100 нарушителей, почти такое же количество уже привлечено к административной ответственности», – пояснили в ведомстве.

Всего с начала года оштрафовано уже более тысячи человек, сумма штрафов превысила 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

Специалисты обращают внимание, что в Приморском крае сохраняется высокий класс пожарной опасности леса – зафиксировано 117 термических аномалий в 13 муниципалитетах.

«Сильный ветер и сухая погода способствуют быстрому распространению огня. За сутки 126 раз пожарные подразделения выезжали на тушение палов травы, возникло три новых пожара», – прокомментировали в департаменте.

Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и выполнить восстановление противопожарных минерализованный полос. ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.

Врио Губернатора поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до 10 лет.