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Общество

ТОП-5 зимних советов для водителей

Эксперты рекомендуют проветрить салон перед парковкой
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Специалисты составили ТОП-5 рекомендаций для водителей на зимний период времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Информиг".

Эксперты считают, что в первую очередь необходимо осмотреть транспортное средство перед парковкой на ночь. В частности, стоит удостовериться, что колеса машины не находятся в луже, так как утром она может покрыться льдом и тогда автомобиль не сдвинется с места.

Во-вторых, необходимо убирать комы снега из-под колесных арок после езды по грязи или снегу, ведь всего за несколько часов мокрый снег превратится в лед, убрать который будет очень тяжело.

В-третьих, эксперты советуют выключить печку и проветрить салон перед парковкой. Этот «лайфхак» поможет забыть о наледи на лобовом стекле.

В-четвертых, к стеклу довольно часто примерзают дворники, поэтому их надо отделять руками, чтобы моторчик, приводящий их в движение, не перегорел.

Кроме того, эксперты рекомендуют после поездки по мокрому снегу или автомобильной мойки надо обработать составом WD40 все замки и уплотнители дверей.

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