Специалисты составили ТОП-5 рекомендаций для водителей на зимний период времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Информиг".
Эксперты считают, что в первую очередь необходимо осмотреть транспортное средство перед парковкой на ночь. В частности, стоит удостовериться, что колеса машины не находятся в луже, так как утром она может покрыться льдом и тогда автомобиль не сдвинется с места.
Во-вторых, необходимо убирать комы снега из-под колесных арок после езды по грязи или снегу, ведь всего за несколько часов мокрый снег превратится в лед, убрать который будет очень тяжело.
В-третьих, эксперты советуют выключить печку и проветрить салон перед парковкой. Этот «лайфхак» поможет забыть о наледи на лобовом стекле.
В-четвертых, к стеклу довольно часто примерзают дворники, поэтому их надо отделять руками, чтобы моторчик, приводящий их в движение, не перегорел.
Кроме того, эксперты рекомендуют после поездки по мокрому снегу или автомобильной мойки надо обработать составом WD40 все замки и уплотнители дверей.
ТОП-5 зимних советов для водителей
Специалисты составили ТОП-5 рекомендаций для водителей на зимний период времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Информиг".
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