У пешеходов появятся новые преимущества

Закон вступит в силу с 10 ноября 2017 года

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

На официальном интернет-портале правовой информации МВД России опубликован Федеральный закон от 30.10.2017 г. № 301-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Проект данного Федерального закона был подготовлен МВД России в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации, прошедшего 14 марта 2016 года в Ярославле.

Целью закона является усиление административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.

Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях указанной категории.

Кроме того, необходимо учитывать высокую степень общественной опасности этих нарушений. Так, за 9 месяцев 2017 года на пешеходных переходах произошло 10 232 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 520 и ранены 11 036 человек.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья пешеходов как наиболее уязвимой категории участников дорожного движениявнесены изменения в статью 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Теперь за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении,установлена санкцияв виде административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Федеральный закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, то есть 10 ноября 2017 года.