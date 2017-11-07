Одно из учебных учреждений Приморья отметит юбилей

В честь юбилея курсанты организуют строевую прогулку

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

7 и 8 ноября во Владивостоке состоятся праздничные мероприятия, посвященные 80-летию Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова. Об этом РИА VladNews сообщил Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Преподаватели и курсанты училища в память о выпускниках, погибших в годы Великой Отечественной войны, возложат на воду венки и цветы. Запланирован торжественный митинг возле памятника адмиралу С.О. Макарову, показное выступление подразделения морской пехоты и роты почетного караула, с демонстрацией формы одежды курсантов разных времен, а также строевая прогулка курсантов.

Так же в честь юбилея для выпускников ранних лет пройдут обзорные экскурсии по учебному и казарменному фонду училища.

Программа юбилейных мероприятий

7 ноября 2017 г.

10.00-13.00 Выход в море для выполнения морской церемонии, посвященной памяти выпускников, погибших в годы ВОВ (акватория Уссурийского залива, траверз о. Скрыплева)

14.00-15.00 Торжественный митинг возле памятника адмиралу С.О. Макарову (Спортивная гавань)

15.00-15.30 Строевая прогулка личного состава ТОВВМУ имени С.О. Макарова (Спортивная гавань — ДОФ).

16.00-18.00 Торжественное собрание, посвященное 80-летию ТОВВМУ им. С.О. Макарова (Приморская краевая филармония, ул. Светланская, 15)

8 ноября 2017 г.

10.00-11.00 Торжественный митинг, посвященный 80-летию ТОВВМУ им. С.О. Макарова (стадион ПКУ), в ходе которого предусмотрено:

- возложение венков к памятнику погибшим выпускникам училища

- исполнение «попурри» курсантами училища (плац ТОВВМУ)

- показное выступление подразделения морской пехоты и роты почетного караула, с одновременной демонстрацией формы одежды курсантов разных времен (плац ТОВВМУ)

- дефиле военного оркестра ТОВВМУ (плац ТОВВМУ)

- прохождение торжественным маршем (плац ТОВВМУ)

11.00-11.30 Фотографирование ветеранов, выпускников и гостей на фоне знамен (исторический трап ТОВВМУ)

11.30-12.00 Закладка аллеи по годам выпусков из училища (южный плац ТОВВМУ)

12.00-12.30 Показательные выступления спортсменов училища (спорткомплекс ТОВВМУ)