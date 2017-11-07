Учёные выяснили, что чувствуют люди после смерти

Мозг после смерти ещё остается активным

Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Исследователи из медцентра Langone при Нью-Йоркском университете считают, что после смерти люди понимают, что их больше нет, так как их мозг еще остается активным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Информиг".



Ученые пояснили, что момент смерти — это нечто иное, чем ранее считалось. Как показали многолетние исследования, какой-то отрезок времени сразу после смерти люди все еще находятся в сознании, так как их мозг все еще функционирует и остается активным.



Профессор Сэм Парниа уточнил, что умерший ощущает неподконтрольность своего тела и чувствует себя заключенным в нем.



В качества примера своих предположений ученые приводят клиническую смерть, после которой люди часто вспоминают разговоры врачей.