Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября? 21:10, 06 ноября Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября? (Эксклюзив)
Неиспользуемые военные объекты могут передать муниципалитетам Приморья 20:19, 06 ноября Неиспользуемые военные объекты могут передать муниципалитетам Приморья
Теракт в Техасе: расстреляно 27 человек в церкви 17:50, 06 ноября Теракт в Техасе: расстреляно 27 человек в церкви
Новостная лента
Ноябрь, 07 вторник
00:51
Игорь Пушкарев сложил полномочия главы Владивостока Фото
00:06
Учёные выяснили, что чувствуют люди после смерти
Ноябрь, 06 понедельник
23:55
В Приморье окончательно будет введён режим электронной визы
22:26
Андрей Тарасенко: в Приморье необходимо развивать сельское хозяйство
21:10
Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября? Эксклюзив
20:19
Неиспользуемые военные объекты могут передать муниципалитетам Приморья
19:04
Суд зарегистрировал иск Алексея Навального
18:20
КНДР пытается обойти санкции через Приморье
17:50
Теракт в Техасе: расстреляно 27 человек в церкви
17:43
Приморцы продолжают распродавать новые банкноты
17:21
В чём преимущество "Эры-Глонасс"?
16:39
В Приморье с трассы ушёл грузовик с баулами из Китая
16:10
Россия расторгла отношения с Украиной
15:40
Житель Приморья не вернулся с Южной Кореи
15:09
Тихоокеанский флот пополнился новейшим водолазным судном
14:31
Приморец незаконно вывозил морского ежа в Японию
14:02
Главный силач Приморья снова пойдёт на рекорд
13:40
Андрей Тарасенко вместе с супругой посетили пекинскую оперу
13:16
Приморских полицейских отправляют на Северный Кавказ
12:43
В Приморье доставят 45 пожарных десантников
12:13
Зимний костюм заставил приморца перейти к решительным действиям
11:39
Муниципалитеты Приморья охватила огненная стихия
11:05
Новый вице-губернатор получил важное задание от Андрея Тарасенко
10:43
Многие жители Владивостока остались без тепла
10:15
Часть домов останется без воды во Владивостоке
09:48
Какая погода ждёт приморцев сегодня?
09:28
В начале недели доллар не порадует приморцев
08:30
Дональд Трамп ждёт встречи с Владимиром Путиным
07:05
Гороскоп на сегодня, 6 ноября
06:21
Как вести себя в местах массового скопления людей?
06:02
Животные «Земли леопарда» подготовились к зиме
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Учёные выяснили, что чувствуют люди после смерти

Мозг после смерти ещё остается активным
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Исследователи из медцентра Langone при Нью-Йоркском университете считают, что после смерти люди понимают, что их больше нет, так как их мозг еще остается активным, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Информиг".

Ученые пояснили, что момент смерти — это нечто иное, чем ранее считалось. Как показали многолетние исследования, какой-то отрезок времени сразу после смерти люди все еще находятся в сознании, так как их мозг все еще функционирует и остается активным.

Профессор Сэм Парниа уточнил, что умерший ощущает неподконтрольность своего тела и чувствует себя заключенным в нем.

В качества примера своих предположений ученые приводят клиническую смерть, после которой люди часто вспоминают разговоры врачей.

Похожие новости
В Приморье окончательно будет введён режим электронной визы
23:55, 06 ноября 2017 В Приморье окончательно будет введён режим электронной визы

Большая часть туристов из КНР приезжает посетить Приморье

Андрей Тарасенко: в Приморье необходимо развивать сельское хозяйство
22:26, 06 ноября 2017 Андрей Тарасенко: в Приморье необходимо развивать сельское хозяйство

Об этом он сообщил в ходе рабочей встречи представителем компании «Ростсельмаш»

Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября?
21:10, 06 ноября 2017 Что готовят приморские коммунисты на годовщину Октября?

Не всегда желания по организации праздника соответствуют реальным возможностям

Неиспользуемые военные объекты могут передать муниципалитетам Приморья
20:19, 06 ноября 2017 Неиспользуемые военные объекты могут передать муниципалитетам Приморья

Андрей Тарасенко встретился с депутатами Госдумы от региона

Суд зарегистрировал иск Алексея Навального
19:04, 06 ноября 2017 Суд зарегистрировал иск Алексея Навального

Общественный деятель подал в суд на Президента РФ Владимира Путина

КНДР пытается обойти санкции через Приморье
18:20, 06 ноября 2017 КНДР пытается обойти санкции через Приморье

В октябре во Владивосток было ввезено пять тонн северокорейской текстильной продукции

Приморцы продолжают распродавать новые банкноты
17:43, 06 ноября 2017 Приморцы продолжают распродавать новые банкноты

И снова по цене, превышающей реальную стоимость купюр