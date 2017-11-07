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Культура

Приморцев заинтересовала история различных народов края

Пятый Конгресс народов Приморья прошёл в период праздничных каникул
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 07 ноября , РИА Vladnews.

Пятый юбилейный Конгресс народов Приморья завершился праздничным концертом с участием творческих национальных объединений и традиционной выставкой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Администрации Приморского края.

В этом году мероприятия прошли на площадке «Феско Холл». Праздник посетили более 700 приморцев, среди которых – национальные общественные организации, военнослужащие, курсанты и студенты, а также жители края.

Свои традиционные и культурные особенности на выставке представили более 10 народов, в том числе, русские, украинцы, узбеки, башкиры, представители казачества, национального парка «Бикин».

По словам председателя организации «Народный центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» Татьяны Ткаченко, выставка народов – лучшая демонстрационная площадка для объединения всех национальностей края.

«Мы все проводим много мероприятий, раскрывающих особенности каждой из наших культур. Конгресс народов – объединяет все воедино. Очень здорово, что посетить этот праздник может каждый желающий», – отметила она.

Жители края в этом году проявили большой интерес к экспонатам выставки: возле каждого стенда образовался аншлаг, многие задавали вопросы о том или ином предмете одежда или быта.

По словам военнослужащего ТОВМУ имени Степана Осиповича Макарова Андрея Липовецкого, на мероприятие он пришел со своими курсантами.

«У нас в училище тоже многонациональная команда: русские, буряты, дагестанцы. И конечно же, для нас важна тема сохранения межнационального согласия. Мы первый раз принимает участие в Конгрессе народов и очень впечатлены. Узнали много нового и о своем крае, и о народах, проживающих в нем», – поделился он.

Завершилось мероприятие грандиозным концертом, участие в котором приняли десятки творческих национальных коллективов.

Отметим, впервые под эгидой Конгресса прошло такое большое количество событий: конкурсы, выставки, дискуссии, круглые столы, семинары и концерты. В этом году мероприятие проходит в рамках празднования Дня народного единства.

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