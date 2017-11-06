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Общество

В Приморье окончательно будет введён режим электронной визы

Большая часть туристов из КНР приезжает посетить Приморье
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Режим электронной визы будет введен в ближайшее время на всей территории Дальнего Востока для привлечения иностранных инвесторов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационное агентство "ТАСС".

«Президент РФ Владимир Путин поручил принять закон, который бы распространил режим электронной визы не только на Владивосток, но и на все без исключения международные дальневосточные аэропорты», —  сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Кроме того, Александр Галушка рассказал, что по поручению главы государства будет до конца года принят законопроект, гарантирующий неизменность условий осуществления капиталовложений и ведения бизнеса. Также Госдума рассматривает законопроект об увеличении действия налоговых льгот с 10 до 19 лет для тех, кто инвестирует в регион более $1,5 млрд.

По данным министра, уже более 4 тыс. иностранных граждан получили визу для посещения Приморского края через Свободный порт Владивосток и половина из них — гости из Китая. Для получения визы иностранцам необходимо заполнить анкету на сайте МИД РФ. В случае положительного ответа министерства они могут приобрести билеты и пребывать в России в течение восьми дней.

В пятницу, 3 ноября, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил, что граждане Китая и Японии, планирующие поездку во Владивосток по электронной визе, обеспечили стимул для развития проекта игорной зоны «Приморье».

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