Теракт в Техасе: расстреляно 27 человек в церкви

Пока неизвестно, входит ли в это число сам стрелявший

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Жертвами стрельбы в баптистской церкви в американском городе Саутерленд-Спрингс на юге Техаса стали 27 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационное агентство "ТАСС".

Об этом заявил на пресс-конференции губернатор штата Грег Эбботт. Его выступление транслировали центральные телеканалы.

По его словам, "лишились жизни 26 человек". Эбботт не уточнил, входит ли в этом число сам стрелявший. "Мы имеем дело с преступлением, в результате которого погибло больше всего людей в современной истории Техаса", - отметил он.

По последним данным властей, мужчина вошел в церковь сегодня, 6 ноября, во время службы и открыл огонь. Население города Саутерленд-Спрингс составляет лишь около 400 человек. Он находится примерно в 50 км к юго-востоку от Сан-Антонио.

Стоит отметить, что среди жертв стрельбы в церкви не было иностранных туристов.