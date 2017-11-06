Андрей Тарасенко: в Приморье необходимо развивать сельское хозяйство

Об этом он сообщил в ходе рабочей встречи представителем компании «Ростсельмаш»

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел переговоры с президентом Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования, председателем совета директоров компании «Ростсельмаш» Константином Бабкиным. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области создания на территории Приморья сборочного производства агромашин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Андрей Тарасенко отметил, что намерен активно развивать в Приморье сельское хозяйство, однако того количества сельскохозяйственной техники, которым сегодня располагает регион, недостаточно для наращивания объемов агропромышленного производства. Для того, чтобы решить эту проблему и обеспечить аграриев специализированными машинами, глава региона планирует организовать в крае площадку по сборке техники и ищет партнеров, которые могли бы поставлять в Приморье соответствующие детали.

«В крае есть завод и цеха, необходимые площадки, чтобы наладить производство», – заявил врио Губернатора.

Андрей Тарасенко добавил, что намерен субсидировать производство сельхозтехники, чтобы ее цена была комфортной для местных аграриев и они использовали именно машины приморской сборки в своих хозяйствах.

Константин Бабкин отметил, что компания «Ростсельмаш» заинтересована в таком сотрудничестве с Приморьем и подчеркнул, что на сегодняшний день завод выпускает более 150 моделей техники, в том числе необходимые региону комбайны, силки, экскаваторы, мелиоративные и другие сельхозмашины.

«Мы проработаем варианты взаимодействия с вами и в ближайшее время пришлем наш ассортимент. В перспективе мы также готовы направить своих экспертов, чтобы они на месте провели обучение с теми людьми, которые будут в Приморье заниматься сборкой», – отметил представитель компании.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что в планах также выезды местных специалистов на предприятия партнеров. Кроме того, глава Приморья заявил, что со временем намерен сделать сборочное производство в Приморье более самостоятельным.

«Я так корабли строил. Мы сначала у голландцев брали готовое судно, потом 30% деталей для него научились делать сами, потом 40% и так дошли до 85%. Так и здесь: начнем с полной сборки, а потом будем усложнять, какие-то детали лить у себя», – сообщил Андрей Тарасенко.