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Общество

Неиспользуемые военные объекты могут передать муниципалитетам Приморья

Андрей Тарасенко встретился с депутатами Госдумы от региона
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с парламентариями, представляющими интересы региона в Государственной Думе России. Cтороны обсудили конкретные шаги по решению ряда проблем, существующих в крае, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

 Речь шла о погашении муниципалитетами кредитов. Депутат нижней палаты парламента, председатель совет глав муниципальных образований Приморья Владимир Новиков отметил, что существующие долги мешают территориям развиваться, в том числе участвовать в различных федеральных и региональных программах, требующих софинансирования. 

Андрей Тарасенко подчеркнул, что работа в данном направлении уже начата. Сейчас проводится инвентаризация всех кредитов, оформленных муниципалитетами.

«Будем разбирать каждый случай и смотреть, что можно сделать. Районы, конечно, должны жить», – подчеркнул глава региона.

В ходе встречи стороны также обсудили проблему, связанную с состоянием спорткомплекса «Динамо». По словам Андрея Тарасенко, стадион, относящийся к федеральной собственности, находится в упадке и требует срочного ремонта, однако деньги на проведение данных работ не выделяются.

Было решено, что парламентарии подключатся к проведению переговоров о реконструкции спорткомплекса либо передачи его в краевую собственность.

Далее каждый из депутатов озвучил ряд вопросов, касающихся развития своих округов. Так, Виктория Николаева рассказала о необходимости передачи неиспользуемых военных зданий муниципалитетам. По ее словам, многие из таких объектов могли бы быть задействованы под медицинские, образовательные и иные учреждения. Андрей Тарасенко отметил, что уже договорился с Министерством обороны РФ о сотрудничестве в данном направлении. Также депутат упомянула о восстановлении морского вокзала в Находке и строительстве спортивного комплекса в Пожарском районе.

По словам главы региона, механизм по реконструкции морвокзала и восстановлении морского пассажирского сообщения между Находкой и Владивостоком уже запущен. Что же касается спорткомплекса в Лучегорске, то в настоящее время муниципалитет готовит проектно-сметную документацию на реализацию проекта. После передачи документов в краевую администрацию будет принято решение о софинансировании строительных работ. 

В продолжение диалога стороны обсудили проблемы, касающиеся строительной отрасли региона.

Напомним, на прошлой встрече врио губернатора Андрей Тарасенко договорился с депутатами Госдумы от Приморья проводить регулярные встречи в рамках очередной региональной недели депутатов в регионе.

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