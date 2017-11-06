Суд зарегистрировал иск Алексея Навального

Общественный деятель подал в суд на Президента РФ Владимира Путина

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Тверской суд Москвы зарегистрировал иск Алексея Навального к президенту Владимиру Путину,сообщает РИА VladNews со ссылкой на "РИА Новости".

"Иск поступил в суд и зарегистрирован, процессуальное решение о его принятии пока не принято". Иск касается оспаривания действий и бездействий должностных лиц",- сообщили в пресс-службе суда.

Напомним,Алексей Навальный в своем блоге сообщил о намерении подать в суд на президента России Владимира Путина и его администрацию. По его мнению, проводить митинги и встречи с избирателями в регионах ему запрещают прямо из Москвы.

Поводом к подаче иска Навальный назвал отказ согласовать встречи с избирателями в регионах и отсутствие предложения альтернативных площадок для проведения таких встреч.

«В суде мы представим исчерпывающие доказательства того, как городские администрации по всей стране действуют организованно, синхронно и по явным указаниям из Москвы», — сообщил Алексей Навальный.

По словам российского политика, его штаб переведет встречи с избирателями в новый формат: они будут проводиться «на частной земле и в частных помещениях».

Отметим, ранее, для того чтобы вызвать наибольший резонанс, Навальный старался участвовать как раз в несанкционированных митингах и вызвать скандал.

Также глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный сможет участвовать в выборах президента после 2028 года. Навальный не может быть зарегистрирован кандидатом на пост президента России 2018 года из-за судимости.