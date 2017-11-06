КНДР пытается обойти санкции через Приморье

В октябре во Владивосток было ввезено пять тонн северокорейской текстильной продукции

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

КНДР пытается обойти санкции Совета Безопасности ООН, которые в частности предусматривают запрет на закупки северокорейского текстиля, за счет подделки документов о торговых операциях с Россией, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационное агентство "ТАСС".

По сведениям агентства Kyodo, Пхеньян занимается фальсификацией и переделывает документацию таким образом, чтобы сделки страны с РФ выглядели как сделки между Россией и Китаем. Kyodo утверждает, что в его распоряжении имеется транспортная накладная, согласно которой в октябре этого года на теплоходе Mangyongbong-92 во Владивосток было ввезено пять тонн текстильной продукции из КНДР, предназначавшейся для российской компании, зарегистрированной в Чебоксарах. При этом ее глава в ответ на запрос агентства заявил, что не имеет никакого отношения к импорту северокорейской продукции, а название компании было использовано в мошеннических целях.

КНДР пытается обойти санкции Совета Безопасности ООН, которые в частности предусматривают запрет на закупки северокорейского текстиля, за счет подделки документов о торговых операциях с Россией. С таким утверждением выступило в понедельник агентство Kyodo? ссылаясь на источники.

По его сведениям, Пхеньян якобы занимается фальсификацией и переделывает документацию таким образом, чтобы сделки страны с РФ выглядели как сделки между Россией и Китаем. Kyodo утверждает, что в его распоряжении имеется транспортная накладная, согласно которой в октябре этого года на теплоходе Mangyongbong-92 во Владивосток было ввезено пять тонн текстильной продукции из КНДР, предназначавшейся для российской компании, зарегистрированной в Чебоксарах. При этом ее глава в ответ на запрос агентства заявил, что не имеет никакого отношения к импорту северокорейской продукции, а название компании было использовано в мошеннических целях.