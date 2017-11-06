Система поможет автомобилистам оформить ДТП без сотрудников ГИБДД

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Минтранс опубликовал проект поправок, предусматривающих использование технических средств при оформлении аварии без участия инспекторов ГИБДД, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АО "Эра-Глонасс".



Дело в том, что в Правилах предоставления информации о ДТП страховщику есть требование об использовании технических средств, обеспечивающих «некорректируемую регистрацию данных». Постановлением правительства действие этого пункта было приостановлено до 1 января 2018 года, так как не было требований к таким техническим средствам.

Передача данных с «технических средств» нужна при оформлении так называемого безлимитного европротокола, когда сумма ущерба может составлять максимальные на сегодня по ОСАГО 400 тыс. руб. (а не 50 тыс. руб., предусмотренные законодательством).



Судя по предлагаемым поправкам, чтобы оформить аварию и иметь возможность претендовать на максимальную выплату, автомобили должны быть оснащены устройствами ЭРА-ГЛОНАСС, причем с дополнительным функционалом, позволяющим передавать информацию не только в диспетчерскую системы, но и страховщику.



Водитель в течение десяти минут после аварии должен нажать кнопку, а устройство передаст страховщику информацию о координатах аварии и ускорении при столкновении (на основе данных акселерометра). После этого на голосовую связь выйдет оператор, который уточнит всю информацию.