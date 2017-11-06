Главный силач Приморья снова пойдёт на рекорд

Мероприятияе состоится 8 ноября в 12.00

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Приморский силач, «человек-гора» Иван Савкин попробует отбуксировать сухогруз "Аврора" массой более 5 тысяч тонн. Мероприятие пройдёт в районе порта «Диомид» ( мыс Голдобин) в среду, 8 ноября, в 12.00, сообщает РИА VladNews.

До этого, в июне текущего года Ивану удалось сдвинуть транспортный рефрижератор массой 4207тонн. Тогда своё достижение он посвятил президенту России Владимиру Путину. На этот раз судно тяжелее более чем на тысячу тонн, а сам Иван ещё не до конца восстановился от перенесённой в начале сентября операции.