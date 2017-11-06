Тихоокеанский флот пополнился новейшим водолазным судном

Торжественная церемония подьема флага на катере состоится через несколько дней

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Специалисты спасательного отряда Тихоокеанского флота приняли в эксплуатацию многофункциональный модульный водолазный катер нового поколения «СМК-2177». Об этом РИА VladNews сообщил Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Многофункциональный модульный катер «СМК-2177» является вторым по счету судном в серии из трех катеров проекта 23370М. Он построен для Тихоокеанского флота и спущен на воду в августе текущего года.

Судно разработано ОАО «КАМПО» (г. Орехово-Зуево), и является развитием проекта модульных катеров, которые хорошо зарекомендовали себя в период службы на Черноморском и Балтийском флотах, а также на Каспийской флотилии. На основании практического опыта их использования в новый проект внесены существенные изменения. «СМК-1277» обладает улучшенной мореходностью и увеличенной скоростью хода, улучшенными условиями обитаемости, более совершенным водолазным комплексом. Катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в том числе для обеспечения водолазных спусков до 45 метров.

Планируется, что через несколько дней во Владивостоке состоится торжественная церемония подъёма флага на новом катере.

Справочно:

Многофункциональный модульный катер проекта 23370М представляет собой судно катамаранного типа, позволяющее размещать на площади палубы большое количество техники и оборудования в специальных функциональных модулях в контейнерном исполнении.

Начальник отдела информационного обеспечения