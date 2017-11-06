Житель Приморья не вернулся с Южной Кореи 15:40, 06 ноября Житель Приморья не вернулся с Южной Кореи
Главный силач Приморья снова пойдёт на рекорд 14:02, 06 ноября Главный силач Приморья снова пойдёт на рекорд
Андрей Тарасенко вместе с супругой посетили пекинскую оперу 13:40, 06 ноября Андрей Тарасенко вместе с супругой посетили пекинскую оперу
Новостная лента
Ноябрь, 06 понедельник
15:46
Игорь Пушкарев сложил полномочия главы Владивостока Фото
15:46
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
15:40
Житель Приморья не вернулся с Южной Кореи
15:09
Тихоокеанский флот пополнился новейшим водолазным судном
14:31
Приморец незаконно вывозил морского ежа в Японию
14:02
Главный силач Приморья снова пойдёт на рекорд
13:40
Андрей Тарасенко вместе с супругой посетили пекинскую оперу
13:16
Приморских полицейских отправляют на Северный Кавказ
12:43
В Приморье доставят 45 пожарных десантников
12:13
Зимний костюм заставил приморца перейти к решительным действиям
11:39
Муниципалитеты Приморья охватила огненная стихия
11:05
Новый вице-губернатор получил важное задание от Андрея Тарасенко
10:43
Многие жители Владивостока остались без тепла
10:15
Часть домов останется без воды во Владивостоке
09:48
Какая погода ждёт приморцев сегодня?
09:28
В начале недели доллар не порадует приморцев
08:30
Дональд Трамп ждёт встречи с Владимиром Путиным
07:05
Гороскоп на сегодня, 6 ноября
06:02
Животные «Земли леопарда» подготовились к зиме
05:18
Необычная услуга появилась в соцсетях с выходом в свет нового iPhone X Фото
04:31
В России введены новые правила провоза ручной клади
03:17
В Приморье продолжаются поиски пропавшего мужчины
02:28
В Минобрнауки вcпыхнул конфликт из-за слова «презерватив»
01:04
Россиянам увеличат размер штрафа за езду в состоянии алкогольного опьянения
00:40
Рабочая неделя во Владивостоке завершится началом Джазового фестиваля
Ноябрь, 05 воскресенье
23:37
Сборная России по футболу представила новую форму для ЧМ-2018
22:25
Количество поддерживающих Ксению Собчак увеличивается в Приморье
21:11
Владивостокцам напомнили об ответственности за коррупционные действия
20:25
Оформить ДТП без сотрудников ГИБДД
19:35
«Почта России» переходит на новый режим работы во Владивостоке
18:36
Футболисты "Луча" рассказали всю правду о своём положении Видео
18:20
Праздник танца «Echale Salsita» прошёл во Владивостоке 
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Тихоокеанский флот пополнился новейшим водолазным судном

Торжественная церемония подьема флага на катере состоится через несколько дней
Фото: АО КАМПО Фото: АО КАМПО
Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Специалисты спасательного отряда Тихоокеанского флота приняли в эксплуатацию многофункциональный модульный водолазный катер нового поколения «СМК-2177». Об этом РИА VladNews сообщил Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Многофункциональный модульный катер «СМК-2177» является вторым по счету судном в серии из трех катеров проекта 23370М. Он построен для Тихоокеанского флота и спущен на воду в августе текущего года.

Судно разработано ОАО «КАМПО» (г. Орехово-Зуево), и является развитием проекта модульных катеров, которые хорошо зарекомендовали себя в период службы на Черноморском и Балтийском флотах, а также на Каспийской флотилии. На основании практического опыта их использования в новый проект внесены существенные изменения. «СМК-1277» обладает улучшенной мореходностью и увеличенной скоростью хода, улучшенными условиями обитаемости, более совершенным водолазным комплексом. Катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в том числе для обеспечения водолазных спусков до 45 метров.

Планируется, что через несколько дней во Владивостоке состоится торжественная церемония подъёма флага на новом катере.

Справочно:

Многофункциональный модульный катер проекта 23370М представляет собой судно катамаранного типа, позволяющее размещать на площади палубы большое количество техники и оборудования в специальных функциональных модулях в контейнерном исполнении.

Начальник отдела информационного обеспечения

Похожие новости
Главный силач Приморья снова пойдёт на рекорд
14:02, 06 ноября 2017 Главный силач Приморья снова пойдёт на рекорд

Мероприятияе состоится 8 ноября в 12.00

Андрей Тарасенко вместе с супругой посетили пекинскую оперу
13:40, 06 ноября 2017 Андрей Тарасенко вместе с супругой посетили пекинскую оперу

Постановка Пекинской оперы впервые состоялась во Владивостоке

Приморских полицейских отправляют на Северный Кавказ
13:16, 06 ноября 2017 Приморских полицейских отправляют на Северный Кавказ

Служебная командировка продлится полгода

В Приморье доставят 45 пожарных десантников
12:43, 06 ноября 2017 В Приморье доставят 45 пожарных десантников

В крае продолжается ликвидация огненной стихии

Зимний костюм заставил приморца перейти к решительным действиям
12:13, 06 ноября 2017 Зимний костюм заставил приморца перейти к решительным действиям

Мужчине грозит два года лишения свободы

Муниципалитеты Приморья охватила огненная стихия
11:39, 06 ноября 2017 Муниципалитеты Приморья охватила огненная стихия

Противопожарный режим ввели с 12 октября текущего года

Новый вице-губернатор получил важное задание от Андрея Тарасенко
11:05, 06 ноября 2017 Новый вице-губернатор получил важное задание от Андрея Тарасенко

Проверку строящихся объектов провели в Надеждинском районе Приморья