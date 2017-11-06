Андрей Тарасенко вместе с супругой посетили пекинскую оперу

Постановка Пекинской оперы впервые состоялась во Владивостоке

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко вместе со своей супругой посетили спектакль «Легенда о Белой Змее» в исполнении солистов Китайского государственного театра пекинской оперы, который состоялся на Приморской сцене Мариинского театра в воскресенье, 5 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Пекинская опера – уникальный жанр традиционного китайского искусства. Включённый в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, он существует уже более 200 лет и сочетает в себе различные музыкальные и театральные техники, включая акробатику, язык жестов, танец и элементы боевых искусств.

В Приморском крае постановка Пекинской оперы состоялась впервые. Солисты Китайского государственного театра пекинской оперы представили зрителям краевой Мариинки один из самых известных в этом жанре спектаклей – «Легенду о Белой Змее», в основу которой легли древние китайские предания.

Как отметил по окончании представления врио Губернатора Андрей Тарасенко, гастроли театра стали ярким событием в культурной жизни Приморья и далипрекрасный шанс жителям и гостям края ближе познакомиться с богатой и неповторимой культурой Китая. По мнению главы региона, такие культурные обмены необходимы для того, чтобы лучше узнавать культуру и традиции ближайших стран-соседей.