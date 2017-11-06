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Общество

Житель Приморья не вернулся с Южной Кореи

Родственники погибшего до сих пор не могут забрать тело погибшего
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Житель поселка Дунай Приморского края не вернулся домой с Южной Кореи, куда он поехал на заработки, сообщил РИА VladNews источник, знакомый с ситуацией.

Происшествие произошло в конце октября текущего года.

По информации источника, 41-летний житель поселка Дунай уехал в сентябре месяце в Южную Кореи для осуществления трудовой деятельности. Родственники сообщили, что мужчина должен был вернуться домой в конце октября. Однако на мобильный телефон родственников поступил звонок о том, что мужчина находится в одной из клиник Южной Кореи в тяжелом состоянии.

«Мы сначала думали, что он в больнице. На него напали. Сотрудники компании, в которой работал мужчина, нам сообщили, что нужно срочно приехать и забрать работника на Родину. Однако, когда мы начали спрашивать о названии клиники, нам перестали отвечать на телефонные звонки. В дальнейшем, нам всё-таки удалось связаться с одним из представителей компании, который и сообщил, что мужчину зарезал ножом его же руководитель, и в живых его нет»,- сообщил источник.

В СМИ Южной Кореи также сообщили, что происшествие произошло в результате ссоры между работником и работодателем. По одной из версий, 41-летний мужчина не выполнил вовремя свою работу и ушёл. Работодатель, в ходе разговора с работником, разозлился, что мужчина ,не предупредив его, покинул рабочее место, достал нож и нанёс ему удар в грудь, что привело к трагическому исходу.

Стоит отметить, что мужчина нелегально прибыл за границу. В Генконсульстве РФ в Южной Кореи сообщили, что по этой причине родственники должны за свои собственные средства перевозить тело погибшего на Родин

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