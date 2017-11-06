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Приморец незаконно вывозил морского ежа в Японию

Мужчине грозит лишение свободы и выплата штрафа
Фото: Дальневосточное таможенное управление Фото: Дальневосточное таможенное управление
Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Находкинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного перемещения стратегически важных ресурсов - морского ежа в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления.

С 2014 года генеральный директор одной из приморских фирм от лица рыбодобывающих компаний осуществлял вывоз в Японию серого и черного морского ежа.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данный гражданин при экспорте водных биологических ресурсов предоставлял в таможню коммерческие документы, в которых фактическая стоимость товара значительно занижалась. Разница между заявленной и фактической стоимостью превысила 260 млн рублей.

В действиях данного лица усматриваются признаки состава преступления «контрабанда», ответственность за которое предусмотрено ч.1 ст. 226.1 УК РФ - лишение свободы до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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