Приморских полицейских отправляют на Северный Кавказ

Служебная командировка продлится полгода

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 ноября, на железнодорожном вокзале Владивостока пройдут проводы сводного отряда Управления МВД России по Приморскому краю. Полицейские на полгода отправятся в служебную командировку на Северный Кавказ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Торжественное построение отряда состоится в 17.00 на платформе железнодорожного вокзала Владивостока. Убытие поезда – в 17.35.

В мероприятии примут участие руководители УМВД России по Приморскому краю, ветераны, родственники, друзья, коллеги сотрудников территориальных отделов приморской полиции, отправляющихся в Северо-Кавказский регион.

К месту дислокации отряд сопровождает заместитель начальника Полиции УМВД России по Приморскому краю Игорь Бородачев