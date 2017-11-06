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Зимний костюм заставил приморца перейти к решительным действиям

Мужчине грозит два года лишения свободы
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение директора одного из магазинов специализированной одежды, расположенного на улице Горького, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Уссурийскому городскому округу.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявителя, возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения. Установлено, что злоумышленник, находясь в торговом зале магазина, похитил с вешалки зимний костюм. Ущерб составил четыре тысячи восемьсот рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 55-летний местный житель. В отделе полиции мужчина дал признательные показания и пояснил, что похищенный костюм продал, а вырученные денежные средства потратил по своему усмотрению. Установлена причастность подозреваемого к совершению серии имущественных преступлений, в том числе кражи из продуктового магазина на улице Краснознаменная.

Отделом дознания возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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