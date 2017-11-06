В Приморье доставят 45 пожарных десантников

В крае продолжается ликвидация огненной стихии

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Самолет МЧС России доставит из Читы в Приморский край группу пожарных десантников для тушения природных пожаров, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу МЧС Росии.

«В 22:20 мск из Красноярска в Читу вылетел самолет Ил-76 МЧС России, который из Читы доставит в Приморье 45 авиадесантников для усиления группировки сил и средств по тушению природных пожаров», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным региональных властей, на утро 5 ноября в крае продолжалась ликвидация пожаров общей площадью более 2 тыс. га в северных районах.

К борьбе с огнем привлечены 350 человек. Кроме того, ликвидацией пожаров в труднодоступных местах занимаются более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и приморских спасателей. В тушении задействован и вертолет Ми-8.





