В Приморье доставят 45 пожарных десантников

Самолет МЧС России доставит из Читы в Приморский край группу пожарных десантников для тушения природных пожаров, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на пресс-службу МЧС Росии.
«В 22:20 мск из Красноярска в Читу вылетел самолет Ил-76 МЧС России, который из Читы доставит в Приморье 45 авиадесантников для усиления группировки сил и средств по тушению природных пожаров», - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным региональных властей, на утро 5 ноября в крае продолжалась ликвидация пожаров общей площадью более 2 тыс. га в северных районах.
К борьбе с огнем привлечены 350 человек. Кроме того, ликвидацией пожаров в труднодоступных местах занимаются более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и приморских спасателей. В тушении задействован и вертолет Ми-8.