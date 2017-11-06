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Муниципалитеты Приморья охватила огненная стихия

Противопожарный режим ввели с 12 октября текущего года
Фото: очевидцы Фото: очевидцы
Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

В социальных сетях жители некоторых муниципальных районов опубликовали фотографии разгорающегося пламени. В одном из районов огонь подошёл вплотную к территории воинской части, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Инстаграм-паблик mark2_che.

"Октябрьский район. Пожар практически уже вышел на дорожное полотно, сразу за Покровкой ничего не видно, поэтому автомобилистам приходится ездить по встречной полосе, где и там ничего не видно из-за дыма. Горит всё прм на территории антенного поля, тушить никто не торопится",- сообщили подписчики в социальных сетях.

Стоит отметить, что пользователи запечатлели пламя и в ночное время суток, недалеко от своих домов.

Напомним, противопожарный режим на территории Приморья введен с октября текущего года.

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