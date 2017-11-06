Новый вице-губернатор получил важное задание от Андрея Тарасенко

Проверку строящихся объектов провели в Надеждинском районе Приморья

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко дал важное поручение врио вице-губернатора Алексею Немкову в ходе рабочего визита в Надеждинский муниципальный район для того, чтобы проверить ход строительства отдельных объектов и узнать о сроках их сдачи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

В ходе визита глава региона осмотрел ряд строящихся на территории муниципалитета объектов – станцию обезжелезивания воды и систему очистных сооружений в поселке Раздольное, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Новый.

Станция обезжелезивания и обескремнивания воды, строительство которой началось в сентябре этого года, относится к инфраструктуре территории опережающего развития «Надеждинская». Объект входит в комплекс сооружений, предназначенных для очистки воды из уникального природного водохранилища – Пушкинского месторождения подземных вод.

Как рассказал уполномоченный представитель компании-подрядчика ООО «КЭР», осуществляющей возведение объекта, Валерий Сиротинин, в настоящее время на строительной площадке полным ходом ведутся работы.

Андрей Тарасенко поручил врио вице-губернатора Алексею Немкову взять стройку под личный контроль, а также акцентировал внимание представителей ООО «КЭР» на необходимости неукоснительного соблюдения сроков строительства.

«Отставать нельзя, за этот объект мы спросим очень серьезно», – заявил глава региона.

Также Андрей Тарасенко осмотрел модульную систему очистки сточных вод в поселке Раздольное. Строительство данного сооружения, профинансированное из средств краевого и муниципального бюджетов, началось в 2016 году, а в августе этого года состоялось открытие объекта.

Как рассказала генеральный директор компании-подрядчика ООО «Группа Юристов» Инна Романченко, система предполагает очистку сточных вод биологическим методом в три этапа. В рамках проекта были созданы соответствующие технологические павильоны, блок биологической очистки и блок уфо доочистки. Сейчас компания осуществляет пуско-наладочные работы, завозит специальный ил и бактерии, с помощью которых будет осуществляться заключительный этап очистительного процесса.

«Мощность системы составляет 600 кубометров воды в сутки. Это позволит нам обеспечить качественным водоотведением примерно треть населения Раздольного», – отметила Инна Романченко.

По ее словам, сдача комплекса очистных сооружений в эксплуатацию запланирована на ноябрь 2017 года.

«Работайте. Этот проект очень нужен муниципалитету», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Еще один объект, строительство которого проинспектировал врио Губернатора в рамках визита в Надеждинский район, физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Новый. В соответствии с проектом в возведенном двухэтажном здании разместятся универсальный спортивный и тренажерный залы, раздевалки с душевыми и санузлами, методический кабинет, а также административно-служебные и технические помещения.

В настоящее время строительство объекта выполнено на 85% – проведены монтажно-каркасные работы, осуществлено благоустройство прилегающей территории, уложено асфальтобетонное покрытие, установлено освещение, внутри здания проведено отопление и электричество. В данный момент идет укладка паркетного покрытия в основном зале.

По словам подрядчика, открытие спорткомплекса запланировано на декабрь 2017 года.

Глава региона также поручил своему заместителю Алексею Немкову проконтролировать ход строительства данного объекта.

Отметим, строительство физкультурно-оздоровительного-комплекса осуществляется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края». На возведение объекта в краевом бюджете предусмотрено более 65 миллионов рублей.