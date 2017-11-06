Многие жители Владивостока остались без тепла

По причине капитального ремонта системы водоснабжения

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

В некоторых домах Владивостока проходит капитальный ремонт системы водоснабжения и отопления, вследствие чего жители вынуждены остаться без тепла. Подача тепла в некоторых из адресов начнётся только со вторника, 7 ноября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДРСК «Приморские электрические сети».

С 6 ноября по 7 ноября, с 9.30 до 9.00, отключение отопления пройдёт по улице Хабаровская,12Б

С 6 ноября, с 9.00 до 21.00 отключение отопления пройдёт по улице Сафонова,39

С 2 ноября по 7 ноября, с 12.00 до 12.00, отключение отопления пройдёт по улицам Некрасовская, 48 и 50,Никифорова,4 и Новожилова,14 и 35, Иртышская,18

С 1 ноября по 7 ноября, с 19.00 до 12.00, отключение отопления пройдёт по улице Шепеткова,40

С 30 октября по 7 ноября, с 15.00 до 12.00 отключение отопления пройдёт по улице Невская, 24