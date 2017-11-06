Часть домов останется без воды во Владивостоке

По причине ремонтных работ

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

С 7 по 9 ноября часть домов во Владивостоке останутся без водоснабжения по причине проведения ремонтных работ. Отключения начнутся с 9.00 и продолжатся до 17.00, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский водоканал.

Город: Владивосток

Дата начала: 07.11.2017 - 09:00

Дата окончания: 07.11.2017 - 17:00

Адреса: Проспект 100-летия Владивостока, 30-48.

Город: Владивосток

Дата начала: 08.11.2017 - 09:00

Дата окончания: 08.11.2017 - 19:00

Адреса: Кузнецова, 40а, 42а, 42б, 44, 44а, 45, 47, 51, 52, 53/1. Ладыгина, 2, 4, 5, 6, 9-19, 49. Нейбута, 45-87. Сабанеева, 15, 16, 18, 20, 22, 24.Юмашева, 11.

Город: Владивосток

Дата начала: 09.11.2017 - 09:00

Дата окончания: 09.11.2017 - 16:00

Адреса: Нерчинская, 54, 56, 58.

Город: Владивосток

Дата начала: 09.11.2017 - 09:00

Дата окончания: 09.11.2017 - 13:00

Адреса: Пологая, 50. Уборевича, 20, 20а, 22, 22а.