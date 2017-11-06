Какая погода ждёт приморцев сегодня?

Синоптики сообщили, что на протяжении всех выходных дней приморцев радовала тёплая погода. Воздействие антициклона над территорией края продолжится вплоть до завтрашнего дня, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Сегодня, 6 ноября, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. В крае небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха: +5...+18°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура: +11…+13°С. Такая температура продержится вплоть до вторника, 7 ноября.
Однако, по данным портала "Маглипогода" в ночь с 7 на 8 ноября во Владивосток придёт очередной циклон, который обрушится на Владивосток в виде сильного ветра и мокрого снега.