В начале недели доллар не порадует приморцев

Курс валют на 6 ноября

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 58.42 рубля, а евро-68.08 рубля, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на официальный сайт Регулятора. Эксперты сообщили, что после праздничных дней в России может увеличиться стоимость американской валюты до 59 рублей за один доллар. Однако стоимость европейской валюты останется без изменений, по мнению аналитиков, вплоть до следующей недели.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Оперкассе на Фокина, 18 за 59.29 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Пойдём! за 57.90 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Банке Пойдём! за 69.30 рубля, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина, 18 за 67.30 рубля за один евро.