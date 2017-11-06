Дональд Трамп ждёт встречи с Владимиром Путиным

Эксперты назвали возможные темы их встречи

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе возможной встречи во Вьетнаме на полях саммита АТЭС в ноябре могут обсудить борьбу с международным терроризмом, теракт в Нью-Йорке, Сирию и КНДР, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Известия".

Посол России в США Анатолий Антонов отметил, что не надо быть ни политиком, ни дипломатом, чтобы понять, что на сегодняшний день главная проблема — это борьба с международным терроризмом.

«Как сделать так, чтобы не допустить таких событий, которые мы видели в Нью-Йорке. Как сделать все, чтобы люди в Сирии начали жить спокойно. Когда начнется политический процесс, как его ускорить», — наметил дипломат основные темы для возможной беседы двух лидеров.

Также он напомнил о российской инициативе по встрече различных сирийских оппозиционных групп в Сочи.

«Ну и, находясь в Азии, понятно, какие еще будут обсуждать проблемы. Это проблема КНДР», — сообщил Анатолий Антонов.

Саммит АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября.