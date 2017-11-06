Гороскоп на сегодня, 6 ноября

Звезды гороскопа обещают, что слово «хочу» будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо»

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Сегодня, 6 ноября, звезды гороскопа обещают, что слово «хочу» будет звучать гораздо сильнее и убедительнее, чем слово «надо». И вы, и окружающие завтра будут склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Съесть лишнее пирожное, поспать подольше, купить что-нибудь ненужное, пофлиртовать, забыть про любые важные дела, чтобы встретиться с друзьями, – все это завтра будет гармонично сочетаться с движением звезд, так почему бы и не побаловать себя? Единственное, звезды предупреждают о том, что делать это надо в меру, не теряя головы – иначе можно пожалеть о легкомысленных поступках, совершенных под влиянием эмоций, сообщает РИА VladNews cо ссылкой на информационный портал "1001 гороскоп".

Звезды гороскопа советуют Овну отправиться в творческий полет. Ему достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Овну не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, он сумеет завтра проявить себя на «отлично». А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Овна связана, например, с бухгалтерией, ему лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нуле

Тельцу следует быть аккуратнее с деньгами – не важно, его собственный это кошелек или нет. День склоняет его к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Тельцу завтра гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, ему следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ним

Близнецы будут схватывать все на лету! Их мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Близнецы способны не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Близнецы завтра примут участие, они просчитают все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет им действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал.

Рака ожидает насыщенный эмоциями день – причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать его какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Раку продвижение в карьере, его чем-то порадуют близкие или его ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленный надеждами и перспективами, он может завтра весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Рака от запланированных дел

Звезды гороскопа советуют Льву чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет ему хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Лев сможет, только если будет принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Льва завтра может не оказаться нужной информации, а вот его подсознание будет на высоте, давая ему на удивление дельные и прибыльные советы

Дева может открыть в своей жизни новую страницу. Звезды гороскопа советуют ей поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Деве потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это завтра, Дева может рассчитывать на многообещающий результат

Весы могут ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в их планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Весов, а может, она связана с какими-то событиями в их делах. Так или иначе, Весам придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени завтра у них уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Весам нелегко будет выполнить все, что они изначально планировали

Этот день для Скорпиона – день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды гороскопа наделяют Скорпиона целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Скорпион завтра не только способен пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате – одержать победу

Стрелец может испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Стрельцу будет трудно прийти к решению, так что он просто предпочтет отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Стрелец не станет действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах завтра у осторожного Стрельца близка к абсолютному нулю

Ситуация может потребовать от Козерога взяться за те дела, которые он уже давно откладывал в долгий ящик. Возможно, он просто не знал, как к ним подступиться! Если же он не начнет делать их завтра, то, не исключено, не сможет разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени – ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Козерог избавится от гирь на своих ногах

Сегодня, за что бы Водолей ни взялся, его таланты будет трудно не заметить и не оценить! Он способен отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление ему удастся произвести завтра на тех, с кем Водолей до этого знаком не был. Поэтому если ему предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры – лучшего дня для этого ему не найти

Рыбы могут испытывать затруднения в общении с людьми – друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Рыбы способны почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у них нет: завтра окружающие настроены к Рыбам благосклонно, и если они захотят, то вполне способны донести до них свои мысли