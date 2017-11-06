Животные «Земли леопарда» подготовились к зиме

Приобретены фуражная кукуруза, овёс и рулоны соевой соломы

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Корма для оленей, косулей и кабанов начали завозить в национальный парк «Земля леопарда». Зерновые и соевая солома помогут копытным сытно пережить наиболее суровые периоды зимы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Земли леопардов".

Подкормка копытных, основной добычи дальневосточного леопарда, ведется на территории национального парка с первого года его образования. Ранее из-за обильных снегопадов и возникновения наста наблюдались случаи гибели копытных, которые не могли добыть себе пищу. Благодаря проводимым на «Земле леопарда» биотехническим мероприятиям сотрудникам национального парка удается поддерживать стабильную численность пятнистого оленя, косули и кабанов.

В этом году основным поставщиком кормов для копытных «Земли леопарда» стали фермерства Хорольского района Приморья. Благодаря поддержке АНО «Дальневосточные леопарды» здесь в необходимом объеме были приобретены фуражная кукуруза, овес и рулоны соевой соломы.

Кроме того, в зимнее «меню» травоядных включена соль, тонна которой также была приобретена в ходе подготовки к подкормке. Это «лакомство» для копытных будет размещаться как на специальных солонцах, так и на подкормочных площадках вместе с другими кормами.

«В первую очередь подкормка рассчитана на экстремальные периоды, когда выпадает много снега, - говорит Александр Цыпляев, старший госинспектор ФГБУ «Земля леопарда», - Сейчас животные уже приучены к основным подкормочным площадкам, поэтому, вероятно, в основном выкладка кормов на площадки будет производиться в конце зимы – в начале весны – в наиболее снежное время в Приморье».

В настоящее время корма складируются для хранения на южном и северных участках национального парка. В случае необходимости весь провиант отсюда может быть оперативно переброшен на специальные подкормочные площадки. В настоящее время на «Земле леопарда» действуют около 50 таких «столовых» под открытым небом.

Вместе с тем, уже с началом зимы специалисты лесохозяйственного отдела приступят к «приучению» копытных к ряду обновленных подкормочных площадок. На них будет дозированно выкладываться корм, чтобы в случае проблем с естественным питанием олени и косули знали, где еще они могут найти еду.