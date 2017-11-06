В России введены новые правила провоза ручной клади

В самолёт можно будет пронести букет цветов и питание для новорожденных

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

В России вступили в силу изменения в Федеральных авиационных правилах (ФАП) в части провоза ручной клади в самолете. Теперь авиакомпании могут устанавливать норму бесплатного провоза ручной клади не менее пяти килограммов, вместо десяти килограммов, как это было до последнего времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Информиг".



По сути, авиаперевозчики получили право продавать билеты на самолеты по «безбагажным» тарифам», то есть, потребителю будут предлагать невозвратные билеты без норм бесплатного багажа, но в самолет пассажир сможет взять ручную кладь. Отметим, возвратные тарифы должны включать багаж в обязательном порядке.



Таким образом, кроме ручной клади, пассажиры могут взять в салон самолета рюкзак, дамскую сумку или портфель с вложенными в них вещами и документами. Также можно пронести верхнюю одежду, букет цветов, питание для ребенка, необходимое во время полета, костюм в портпледе, люльку или коляску для перевозку ребенка, костыли, трости, медикаменты и другие предметы. В самолет также разрешается взять и товары, приобретенные в зоне Duty free.



Ранее в список бесплатных для перевозки вещей входили ноутбук, мобильный телефон и зонт.



