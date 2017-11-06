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Общество

В Минобрнауки вcпыхнул конфликт из-за слова «презерватив»

Подготовка к ежегодному интернет-уроку по профилактике ВИЧ в этом году оказалась скандальной
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

Подготовка к ежегодному интернет-уроку по профилактике ВИЧ в этом году оказалась скандальной.Руководитель проекта Сергей Буланов рассказал, что на рабочей встрече в Минобрнауки их попросили избегать слово «презерватив», а еще лучше - и вовсе отказаться от вопросов и ответов и провести занятие в форме студенческого баттла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Информиг".

По словам Буланова, в этом году рекомендовали говорить о нравственности. Как он отметил, министерство образования заняло позицию, основанную на профилактике нравственных ценностей.

Однако эксперты решили ориентироваться на мнение специалистов Минздрава и Роспотребнадзора. В самом Министерстве образования и науки ситуацию не прокомментировали.

Отметим, всероссийский онлайн-урок по профилактике ВИЧ ежегодно проходит 1 декабря. На начало этого года в России было зарегистрировано 1 миллион 114 тысяч ВИЧ-инфицированных.

И лишь около 300 тысяч из них получают антиретровирусную терапию. Сообщается, что по темпам роста ВИЧ-инфицированных Россия находится на третьем месте в мире после Южноафриканской республики и Нигерии.

Кстати, ранее эксперты Роскомнадзора признали программу по профилактике ВИЧ для челябинских старшеклассников развращающей.

Как было отмечено в ведомстве, цель таких программ - научить детей разбираться в различных видах безопасного секса, и тем самым уничтожить в них целомудрие, что блокирует нормальное воспроизводство населения в рамках семьи. При оповещении детей о способах передачи и методах защиты от ВИЧ-инфекции происходит их просвещение в сексуальной сфере.  

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