Россиянам увеличат размер штрафа за езду в состоянии алкогольного опьянения

В Росии увеличилось количество нетрезвых водителей

Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов МВД России размещено уведомление о подготовке проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Согласно статистических данных, доля лиц, нарушивших правила дорожного движения в состоянии опьянения, на протяжении последних трех лет остается высокой. Одновременно отмечается рост количества преступлений, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ. С учетом требований части первой статьи 56 УК РФ судьи не назначают наказание в виде лишения свободы лицу, совершившему впервые преступление небольшой тяжести. Как следствие – фиксируется значительное число фактов повторного совершения преступлений этой категории.

Для повышения эффективности противодействия управлению транспортными средствами в состоянии опьянения законопроектом предлагается увеличить максимальные срок лишения свободы и размер штрафа, установленные санкцией статьи 264.1 УК РФ.