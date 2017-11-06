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Культура

Рабочая неделя во Владивостоке завершится началом Джазового фестиваля

Участниками фестиваля станут музыканты из Японии, США, Польши
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 06 ноября , РИА Vladnews.

С 10 ноября по 17 ноября во Владивостоке пройдет XIV Международный джазовый Фестиваль. Приморская публика познакомится с творчеством музыкантов из Польши, Японии, Кубы, Израиля, Франции и Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Приморской краевой филармонии.

10 ноября откроет XIV международный джазовый фестиваль знаменитая Российская джазовая певица. Участница третьего сезона программы «Голос» Мариам Мерабова – исполнительница, которая покорила любителей джаза своим необыкновенным тембром. В концерт с участием Эстрадного оркестра филармонии под управлением Дмитрия Бутенко, Мариам Мерабова исполнит всемирно известные джазовые шедевры.

11 ноября Adam Pierończyk Trio (Польша). Adam Pierończyk – лауреат престижных европейских джазовых фестивалей. ОН неоднократно был признан лучшим джазовым исполнителем по версии ведущих польских, австрийских и немецких радиостанций. «Его джаз – это роскошь, теплое звучание и быстрое воображение» – так о творчестве польского музыканта отзываются европейские критики. Во Владивостоке А. ПерОнчик представит электронный джазовый альбом «Monte Alban».

Группа Jazz Daniel`s, выступающая в первом отделении уже успела полюбиться приморцам. Джазбенд постоянный участник джазовых фестивалей.

12 ноября поклонников интеллектуального джаза ждет выступление французских и японских музыкантов. Джаз-бэнд из французского города Лилль Jérémie Ternoy Trio - постоянный участник джазовых фестивалей в Европе. Во Владивостоке музыканты впервые!

В первом отделении на сцене филармонии своё творчество представит японская групп «Tokyo Moon». Музыканты из страны восходящего солнца, пообещали удивить приморцев совершенно неожиданным звучанием известных джазовых мелодий.

14 ноября Квартет Р. Анчиполовского. Роберт Анчиполовский - израильский саксофонист, один из тех джазменов-выходцев из бывшего СССР, кто смог добиться большой известности за рубежом. Ученик легендарного американского саксофониста Фила Вудса (Phil Woods), Роберт Анчиполовский выступает на различных международных площадках. В составе группы музыканты из Израиля, России, США.

В первом отделении джаз сыграет Vladovski Electric Band. Поклонников популярной владивостоксой группы ждет новая встреча с любимыми музыкантами.

15 ноября зрители, по уже сложившейся традиции смогут увидеть виртуальный концерт. Такую возможность приморской публике предоставляет Министерство культуры РФ в рамках проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал». Зрители увидят трансляцию из концертного зала Московской филармонии концерта государственного оркестра Олега Лундстрема, посвященного легендарной леди джаз. В этом году исполняется 100 со дня рождения Эллы Фитцджеральд.

Первое отделение - только живой звук в исполнении начинающих и уже именитых, и очень талантливых музыкантов. В программе выступления Биг-Бэнда Приморского краевого колледжа искусств (Владивосток). Руководитель и дирижер - Александр Олейник. Джазового Ансамбля саксофонов ДВГИИ (Владивосток). Руководитель - Виктор Задков. Jazz Quartetа (Владивосток). Вокального ансамбля A`capella (Благовещенск).

16 ноября на сцене группа «Jazz Acoustic Project» Санкт-Петербург-Владивосток-Уссурийск (джаз-мануш). За этот год, цыганский джаз уже успели полюбить не только жители Владивостока, но и всего Приморья. Музыканты уже обзавелись собственным фан-клубом.

Первое отделение принадлежит джазбенду Экран (Владивосток - Артем). В программе коллектива популярные джазовые стандарты, эстрадно-джазовые композиции.

17 ноября в день закрытия фестиваля, впервые на Дальнем востоке прозвучит кубинский латино-джаз. Публику ждет встреча с известными джазовыми музыкантами бэнда Cuba Libre Tres`n`jazz.

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