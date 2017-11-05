В Приморье продолжаются поиски пропавшего мужчины

В Приморье продолжаются поиски жителя Уссурийска, который 26 октября вышел из дома, и его местонахождение до сих пор неизвестно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Инстаграм-паблик dps_control
Особые приметы: на вид около 35-40 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, короткая стрижка, серые глаза.
Родственники сообщили, что мужчина был одет в чёрные спортивные штаны, черные кроссовки, кожаную куртку, либо в куртке от лыжного костюма синего цвета.
Также у жителя Уссурийска присутствуют особые приметы: вмятина в затылочной области и родинка на лице.
Сейчас для поисков мужчины организован штаб волонтеров.