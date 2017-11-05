Сборная России по футболу представила новую форму для ЧМ-2018

Матчи чемпионата пройдут в нескольких городах России

Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

Сборная России по футболу представила домашнюю форму на чемпионат мира 2018 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на информационное агентство "ТАСС".

"Готовы к выходу на главную сцену. Наша домашняя форма на домашний чемпионат мира по футболу 2018 года", - говорится в сообщении сборной России в Twitter, которое сопровождено фотографиями игроков команды Дениса Глушакова, Алексея Миранчука и Дмитрия Комбарова в новой форме.

новый комплект вдохновлен дизайном формы сборной СССР, в которой команда завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году.

"Новая форма подчеркивает преемственность поколений, а традиции очень важны в футболе. Будем надеяться, что новые комплекты в счастливой расцветке помогут команде выступить на высоком уровне и принесут нам удачу", – отметил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Саранске, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Калининграде и Волгограде.