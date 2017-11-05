Владивостокцам напомнили об ответственности за коррупционные действия

В Приморье провели акцию «Вместе против коррупции»

Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

С целью повышения правовой грамотности граждан, привлечения внимания общественности к проблеме коррупции, которую необходимо решать общими усилиями, сотрудники Управления МВД России по городу Владивостоку организовали и провели акцию «Вместе против коррупции!». Мероприятие направлено на информирование граждан о нормах законодательства, предупреждение фактов коррупции и информирование об ответственности за коррупционные преступления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

В ходе акции старший участковый уполномоченный полиции Руслан Абдуллаев раздал жителям краевой столицы профилактические памятки с разъяснениями о том, как вести себя в случае склонения к совершению коррупционных преступлений, куда необходимо сообщать о фактах взяточничества, а также какие санкции предусмотрены законом в отношении граждан, совершающих коррупционные преступления.

Сотрудник полиции напомнил участникам мероприятия о том, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если гражданин добровольно сообщил в органы внутренних дел о даче взятки.