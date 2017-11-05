«Почта России» переходит на новый режим работы во Владивостоке 19:35, 05 ноября «Почта России» переходит на новый режим работы во Владивостоке
Футболисты 18:36, 05 ноября Футболисты "Луча" рассказали всю правду о своём положении (Видео)
Праздник танца «Echale Salsita» прошёл во Владивостоке  18:20, 05 ноября Праздник танца «Echale Salsita» прошёл во Владивостоке 
Новостная лента
Ноябрь, 05 воскресенье
21:36
Игорь Пушкарев сложил полномочия главы Владивостока Фото
21:36
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
21:11
Владивостокцам напомнили об ответственности за коррупционные действия
20:25
Оформить ДТП без сотрудников ГИБДД
19:35
«Почта России» переходит на новый режим работы во Владивостоке
18:36
Футболисты "Луча" рассказали всю правду о своём положении Видео
18:20
Праздник танца «Echale Salsita» прошёл во Владивостоке 
17:39
Стало известно, за счёт чего пополнится бюджет Приморья
17:14
Двое автолюбителей не поделили трассу во Владивостоке
16:48
«Аллею влюбленных» реконструировали в Приморье
16:00
Группа «Девятый район» исполнила лучшие хиты  Фото
15:55
Жителя Приморья наказали за «весёлые» полёты
15:20
В Приморье уменьшилась площадь лесных пожаров
14:39
В Приморье закрыли наркопритон
14:15
ДТП в Уссурийске унесло жизнь одного человека
13:49
Ипотеку могут допустить до 6 процентов годовых
13:14
Пожизненное лишение свободы назначено приморцу за убийство 4-х лиц
12:43
Россияне запутались в государственных праздниках
12:20
Очередной митинг обманутых дольщиков прошёл во Владивостоке
11:40
В Приморье по «горячим следам» задержан квартирный вор
11:15
Владивосток отметил День народного единства
10:48
Владивосток ждёт новый циклон
10:13
Песни о России и дружбе прозвучали в Приморье
09:37
Игрокам «Луча-Энергии» не удалось одержать победу
09:20
В Приморье могут появиться новые пособия по английскому языку
08:40
Доллар взял курс на повышение
07:10
Гороскоп на 5 ноября
05:49
Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке Эксклюзив
04:01
Подростки держат в страхе жителей одного из домов во Владивостоке Эксклюзив
02:48
Жительницу Омской области два часа истязали ее соседи
01:07
Специалисты составили лунный календарь на ноябрь 2017 года для стрижки и окраски волос
Ноябрь, 04 суббота
23:22
Более 4 тысяч иностранцев получили электронную визу
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Оформить ДТП без сотрудников ГИБДД

Россияне стали чаще обращаться к европротоколу
Фото: Алексей Воронин, газета Владивосток Фото: Алексей Воронин, газета Владивосток
Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

Доля водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков (ПВУ) при оформлении ДТП по европротоколу в России, по итогам января-сентября 2017 года, составила 32%. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, сообщает РИА VladNews.

По данным союза автостраховщиков, доля водителей, оформлявших ДТП с применением европротокола (т.е. без вызова сотрудников полиции), за аналогичный период 2016 года была на уровне 29%.

За 9 месяцев 2017 года Европротокол оформили 389 тысяч автовладельцев.

Сумма выплат по этой процедуре в рамках прямого возмещения убытков в январе-сентябре составила 8,6 млрд рублей, что на 28 процентов больше к аналогичному периоду 2016 года (6,7млрд рублей).

Средняя выплата при оформлении европротокола составила 22,7 тыс рублей, за аналогичный период прошлого года она достигла 22,5 тысяч рублей.

«За несколько лет этот механизм стал достаточно популярным в нашей стране. Еще в 2013-2014 году его оформляли лишь 9-10%. Политика госорганов, активность РСА привели к тому, что автовладельцы стали охотнее и чаще прибегать к этой процедуре, которая на самом деле облегчает жизнь. Отдельным стимулом стало внесение изменений в Правила дорожного движения, которые предписывают освобождать проезжую часть и не создавать пробки. Плюс большая информационная кампания увеличила число людей, которые знают о такой процедуре и готовы ее использовать», - сообщил Игорь Юргенс.

Президент союза также напомнил, что Европротокол можно оформить, если в ДТП участвуют не более двух автомобилей, не нанесен ущерб чьим-либо жизни, здоровью, а также имуществу третьих лиц; если между сторонами есть единое мнение относительно причин аварии. Лимит по сумме ущерба составляет 50 тыс. рублей.

Похожие новости
«Почта России» переходит на новый режим работы во Владивостоке
19:35, 05 ноября 2017 «Почта России» переходит на новый режим работы во Владивостоке

На время проведения ремонтных работ

Стало известно, за счёт чего пополнится бюджет Приморья
17:39, 05 ноября 2017 Стало известно, за счёт чего пополнится бюджет Приморья

Об этом сообщил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко

Двое автолюбителей не поделили трассу во Владивостоке
17:14, 05 ноября 2017 Двое автолюбителей не поделили трассу во Владивостоке

Обстоятельства ДТП выясняют

«Аллею влюбленных» реконструировали в Приморье
16:48, 05 ноября 2017 «Аллею влюбленных» реконструировали в Приморье

Обновленное место отдыха радует жителей Артёма

Жителя Приморья наказали за «весёлые» полёты
15:55, 05 ноября 2017 Жителя Приморья наказали за «весёлые» полёты

Решение суда уже вступило в законную силу

В Приморье уменьшилась площадь лесных пожаров
15:20, 05 ноября 2017 В Приморье уменьшилась площадь лесных пожаров

Противопожарный режим ввели с 12 октября текущего года

Ипотеку могут допустить до 6 процентов годовых
13:49, 05 ноября 2017 Ипотеку могут допустить до 6 процентов годовых

Пока неизвестно, кто из граждан сможет воспользоваться предложением