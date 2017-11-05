Оформить ДТП без сотрудников ГИБДД

Россияне стали чаще обращаться к европротоколу

Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

Доля водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков (ПВУ) при оформлении ДТП по европротоколу в России, по итогам января-сентября 2017 года, составила 32%. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, сообщает РИА VladNews.

По данным союза автостраховщиков, доля водителей, оформлявших ДТП с применением европротокола (т.е. без вызова сотрудников полиции), за аналогичный период 2016 года была на уровне 29%.

За 9 месяцев 2017 года Европротокол оформили 389 тысяч автовладельцев.

Сумма выплат по этой процедуре в рамках прямого возмещения убытков в январе-сентябре составила 8,6 млрд рублей, что на 28 процентов больше к аналогичному периоду 2016 года (6,7млрд рублей).

Средняя выплата при оформлении европротокола составила 22,7 тыс рублей, за аналогичный период прошлого года она достигла 22,5 тысяч рублей.

«За несколько лет этот механизм стал достаточно популярным в нашей стране. Еще в 2013-2014 году его оформляли лишь 9-10%. Политика госорганов, активность РСА привели к тому, что автовладельцы стали охотнее и чаще прибегать к этой процедуре, которая на самом деле облегчает жизнь. Отдельным стимулом стало внесение изменений в Правила дорожного движения, которые предписывают освобождать проезжую часть и не создавать пробки. Плюс большая информационная кампания увеличила число людей, которые знают о такой процедуре и готовы ее использовать», - сообщил Игорь Юргенс.

Президент союза также напомнил, что Европротокол можно оформить, если в ДТП участвуют не более двух автомобилей, не нанесен ущерб чьим-либо жизни, здоровью, а также имуществу третьих лиц; если между сторонами есть единое мнение относительно причин аварии. Лимит по сумме ущерба составляет 50 тыс. рублей.