«Почта России» переходит на новый режим работы во Владивостоке 19:35, 05 ноября «Почта России» переходит на новый режим работы во Владивостоке
Футболисты 18:36, 05 ноября Футболисты "Луча" рассказали всю правду о своём положении (Видео)
Праздник танца «Echale Salsita» прошёл во Владивостоке  18:20, 05 ноября Праздник танца «Echale Salsita» прошёл во Владивостоке 
Новостная лента
Ноябрь, 05 воскресенье
20:06
Игорь Пушкарев сложил полномочия главы Владивостока Фото
20:06
Как живут заключенные в СИЗО Владивостока? Эксклюзив
19:35
«Почта России» переходит на новый режим работы во Владивостоке
18:36
Футболисты "Луча" рассказали всю правду о своём положении Видео
18:20
Праздник танца «Echale Salsita» прошёл во Владивостоке 
17:39
Стало известно, за счёт чего пополнится бюджет Приморья
17:14
Двое автолюбителей не поделили трассу во Владивостоке
16:48
«Аллею влюбленных» реконструировали в Приморье
16:00
Группа «Девятый район» исполнила лучшие хиты  Фото
15:55
Жителя Приморья наказали за «весёлые» полёты
15:20
В Приморье уменьшилась площадь лесных пожаров
14:39
В Приморье закрыли наркопритон
14:15
ДТП в Уссурийске унесло жизнь одного человека
13:49
Ипотеку могут допустить до 6 процентов годовых
13:14
Пожизненное лишение свободы назначено приморцу за убийство 4-х лиц
12:43
Россияне запутались в государственных праздниках
12:20
Очередной митинг обманутых дольщиков прошёл во Владивостоке
11:40
В Приморье по «горячим следам» задержан квартирный вор
11:15
Владивосток отметил День народного единства
10:48
Владивосток ждёт новый циклон
10:13
Песни о России и дружбе прозвучали в Приморье
09:37
Игрокам «Луча-Энергии» не удалось одержать победу
09:20
В Приморье могут появиться новые пособия по английскому языку
08:40
Доллар взял курс на повышение
07:10
Гороскоп на 5 ноября
05:49
Политические телеграм-каналы высказались по поводу смены власти во Владивостоке Эксклюзив
04:01
Подростки держат в страхе жителей одного из домов во Владивостоке Эксклюзив
02:48
Жительницу Омской области два часа истязали ее соседи
01:07
Специалисты составили лунный календарь на ноябрь 2017 года для стрижки и окраски волос
Ноябрь, 04 суббота
23:22
Более 4 тысяч иностранцев получили электронную визу
22:04
В посольстве России назвали санкции Канады бессмысленными и неблаговидными
21:33
Более 80% сои убрано в Приморье
Новости какого из местных ТВ каналов вы смотрите?

Электронные версии
4228 (167) от 03 ноября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
По следам императоров хризантемового трона
Детский омбудсмен призвала формировать культуру открытости
За капустой хрусткой и ягодой таежной
И прямиком в Нячанг, на море
Приоритет кольца с 8 ноября
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

«Почта России» переходит на новый режим работы во Владивостоке

На время проведения ремонтных работ
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

В ноябре начинается ремонт пяти почтовых отделений Владивостока. Уже в следующем году горожане станут посетителями современных почтовых офисов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Почты России".

Почта России проведет капитальный ремонт помещений почтовых отделений 690013 (ул. Каплунова, д.1), 690016 (ул. Героев Хасана, д.4), 690037 (ул. Адмирала Юмашева, д.14), 690087 (ул. Котельникова, 22), 690088 (ул. Жигура, д.46) и полностью изменит процесс обслуживания пользователей почтовых услуг. Эти отделения станут первыми в Приморье, где будет установлено оборудование для самообслуживания, применены эргономичные решения и внедрены самые передовые технологии. Так, посетители с помощью терминала смогут самостоятельно упаковать, взвесить и оплатить почтовые отправления. В зоне круглосуточного самообслуживания таких отделений будут размещены почтоматы для самостоятельного получения отправлений, платежные терминалы с функцией выдачи наличных.

На время выполнения ремонтных работ обслуживание пенсионеров на дому будет осуществляться по графику без изменений.

Почтовое отделение 690016 продолжит работу с посетителями по прежнему адресу.

С 7 ноября клиентов почтового отделения 690013 будут обслуживать на территории отделения 690034 по адресу: ул. Фадеева, д. 4а. В настоящее время здесь оборудуются дополнительные рабочие места для сотрудников.

С 25 ноября почтовое отделение 690088 временно разместится по адресу: ул. Жигура, д. 46. Получить почтовые отправления клиенты ОПС 690037 смогут в ОПС 690109 (ул. Нейбута, д.53). О временном адресе ОПС 690087 будет сообщено дополнительно.

Напомним, до конца этого года завершится модернизация почтовых фронт-офисов Владивостока ОПС 690024 (ул. Маковского, д.181), 690041 (ул. Глинки, д.10), 690106 (Партизанский пр., д.28а). Сейчас клиентов почтового отделения 690024 обслуживают на территории отделения 690025 по адресу: ул. Успенского, д. 112. Для посетителей почтовых отделений 690041 и 690106 открыт дополнительный вход с торца дома.

Похожие новости
Стало известно, за счёт чего пополнится бюджет Приморья
17:39, 05 ноября 2017 Стало известно, за счёт чего пополнится бюджет Приморья

Об этом сообщил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко

Двое автолюбителей не поделили трассу во Владивостоке
17:14, 05 ноября 2017 Двое автолюбителей не поделили трассу во Владивостоке

Обстоятельства ДТП выясняют

«Аллею влюбленных» реконструировали в Приморье
16:48, 05 ноября 2017 «Аллею влюбленных» реконструировали в Приморье

Обновленное место отдыха радует жителей Артёма

Жителя Приморья наказали за «весёлые» полёты
15:55, 05 ноября 2017 Жителя Приморья наказали за «весёлые» полёты

Решение суда уже вступило в законную силу

В Приморье уменьшилась площадь лесных пожаров
15:20, 05 ноября 2017 В Приморье уменьшилась площадь лесных пожаров

Противопожарный режим ввели с 12 октября текущего года

Ипотеку могут допустить до 6 процентов годовых
13:49, 05 ноября 2017 Ипотеку могут допустить до 6 процентов годовых

Пока неизвестно, кто из граждан сможет воспользоваться предложением

Россияне запутались в государственных праздниках
12:43, 05 ноября 2017 Россияне запутались в государственных праздниках

Более половины из опрошенных не собираются отмечать День народного единства