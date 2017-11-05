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Футболисты "Луча" рассказали всю правду о своём положении

Игроки с июня месяца не получают заработной платы
Фото: Луч-Энергия Фото: Луч-Энергия
Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

Футбольный клуб «Луч-Энергия» в субботу, 4 ноября, вышли с 15-ти минутным опозданием на матч с командой из Подмосковья «Химки». Местные футболисты устроили акцию протеста против задержки заработной платы, сообщает РИА VladNews. 

В социальных сетях глава футбольного клуба Антон Килин рассказал, что с июня месяца они не получают заработную плату. Также Антон Килин сообщил, что играют футболисты только ради болельщиков.
Стоит отметить, что о проблеме футболистов уже доложили врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко, который сообщил, что проблема будет решена в ближайшее время. 

Игроки «Луча-Энергии» также сообщили в социальных сетях, что руководство молчит и скрывается от игроков. По словам Антона Килина, если ситуация не изменится к началу следующей недели, то в среду, 8 ноября, на игру с «Волгарем» игроки не выйдут на поле. 

https://youtu.be/OAUkpbTKESw

https://youtu.be/Nr_XwJWXoH8

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