Игроки с июня месяца не получают заработной платы

Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

Футбольный клуб «Луч-Энергия» в субботу, 4 ноября, вышли с 15-ти минутным опозданием на матч с командой из Подмосковья «Химки». Местные футболисты устроили акцию протеста против задержки заработной платы, сообщает РИА VladNews.

В социальных сетях глава футбольного клуба Антон Килин рассказал, что с июня месяца они не получают заработную плату. Также Антон Килин сообщил, что играют футболисты только ради болельщиков.

Стоит отметить, что о проблеме футболистов уже доложили врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко, который сообщил, что проблема будет решена в ближайшее время.

Игроки «Луча-Энергии» также сообщили в социальных сетях, что руководство молчит и скрывается от игроков. По словам Антона Килина, если ситуация не изменится к началу следующей недели, то в среду, 8 ноября, на игру с «Волгарем» игроки не выйдут на поле.

https://youtu.be/OAUkpbTKESw

https://youtu.be/Nr_XwJWXoH8