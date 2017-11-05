Праздник танца «Echale Salsita» прошёл во Владивостоке 

Крупное событие в мире социального танца Дальнего Востока

Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

С 3 по 5 ноября во Владивостоке проходит чемпионат «Echale Salsita», участие в котором приняли танцоры из Находки, Артема, Владивостока и Хабаровска. В приморской столице проект проходит уже не первый год, сообщает РИА VladNews.

Организатор чемпионата – танцевальный центр «Этажи», собрали на площадке лучших участников и пригласили в состав жюри известных хореографов из Кубы, Казахстана, Челябинска, и Хабаровска.

В ярких костюмах, с улыбками и позитивом каждый из претендентов старался удивить зал. Так как конкурс не является профессиональным, то никаких возрастных ограничений на этот счет не было.

По словам устроителей танцевального праздника, при желании и стремлении, человек может достичь многого, несмотря на возраст, социальный статус и другие физические характеристики.

Своим примером это показала Виктория из Владивостока, которая начала свой путь к танцу только в 60 лет. Стоит отметить и молодой коллектив «Ladies East Yard» из Артема. Эти девушки стали заниматься танцами лишь два месяца назад.

Целая россыпь танцевальных направлений не давала скучать зрителем ни на минуту. Зажигательные сальса, бачата, кизомба, зук, семба, танго, хастл, WCS и линди-хоп, те направления в которых каждый из танцоров смог проявить свою индивидуальность и групповое мастерство.

В финале праздника, победители получили дипломы и ценные призы. Впервые в этом году организаторы учредили денежный призовой фонд в 30 000 рублей за первое место.