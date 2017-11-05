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Фоторепортажи

Группа «Девятый район» исполнила лучшие хиты 

Во Владивостоке на цене San Remo Hall выступила популярная группа 90-x. 
Фото: Сергей Тарасов, РИА VladNews Фото: Сергей Тарасов, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

В субботу, 4 ноября, на сцене San Remo Hall выступила легендарная группа «Девятый район».Владивостокскую публику музыканты порадовали песнями «Да я ж не в коже, не блатной», «Не забывай его, поплачь», «Титаник», «8 Марта», «Стюардесса», «Постельный рок-н-ролл» и другими, сообщает РИА VladNews.

Любимую целым поколением группу пришли послушать поклонники зрелого возраста. Однако даже это не стало помехой чтобы устроить настоящую вечеринку в зале.

Публика с восторгом принимала каждую песню музыкантов. Уже совсем скоро зрители пустились в танцы. Ностальгия по известным хитам читалась на лице каждого пришедшего на концерт.

Практически после каждой песни, певец активно общался с поклонниками.

- Что у вас на столах? - поинтересовался лидер коллектива. – Шампанское? Кто же пьет шампанское на концерте «Девятого района»? - недвусмысленно пошутил артист со сцены. Зрители приняли слова артиста как  руководство к действиям, и вскоре градус настроения зрителей на концерте  повысился.

Однако, обсуждая выступление известной группы, поклонники во мнениях разошлись. Одни были заметно огорчены, что «группа уже не та», и от былого задора команды не осталось и следа. Другие напротив восторгались тем, что, не смотря на смену вокалиста «Девятый район» смог сохранить свою атмосферу и уникальность.

Зрители благодарили коллектив за воспоминания и эмоции, а также просили приезжать во Владивосток почаще.

Автор фоторепортажа: Сергей Тарасов

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