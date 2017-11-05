Двое автолюбителей не поделили трассу во Владивостоке

Обстоятельства ДТП выясняют

Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

Двое автолюбителей Владивостока утром в воскресенье, 5 ноября, не смогли поделить участок дороги по улице Адмирала Кузнецова со стороны авторынка «Зелёный угол», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Инстаграм-аккаунт dps_vl

По предварительной информации, водители автомобилей Nissan Note и Mazda не смогли сдержать безопасную дистанцию, вследствие чего произошло лобовое столкновение.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и сотрудники «Аварийного комиссара». Им ещё предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

В ДТП никто не пострадал.