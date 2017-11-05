«Аллею влюбленных» реконструировали в Приморье

Обновленное место отдыха радует жителей Артёма

Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

На «Аллее влюбленных» в Артёме завершились ремонтные работы. Произведен демонтаж старых столбов освещения с последующей заменой их на новые, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Артёмовского городского округа.

В пресс-службе также сообщили, что совсем скоро будут произведены работы по освещению площадки для проведения культурно-массовых мероприятий в Городском парке. На данное мероприятие планируется освоить порядка 680 тысяч рублей.

Напомним, что проект «Парки малых городов» реализуется в 72 регионах страны в городах с численностью населения до 250 тысяч человек. Реализация проекта рассчитана вплоть до 2022 года. Выбор за жителями Артемовского городского округа - какой парк благоустроить.