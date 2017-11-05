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Общество

Стало известно, за счёт чего пополнится бюджет Приморья

Об этом сообщил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

В 2018 году дотации на сбалансированность бюджетов российских регионов составят более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак в пятницу, 3 ноября, на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. В работе комиссии принял участие врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщает РИА VladNews.

Среди основных вопросов, обсуждаемых на заседании –реструктуризация задолженности бюджетов субъектов РФ по бюджетным кредитам, предоставление регионам дотаций и грантов из федерального бюджета.

Дмитрий Козак отметил, что Счётная палата совместно с обеими палатами российского Парламента вела напряженную работу для того, чтобы сбалансировать бюджеты Российской Федерации на 2018 год, используя все резервы.

«В результате, по той методике, которая была применена для распределения бюджетных кредитов и дотаций регионам, дефицитных бюджетов по модельному варианту нет», – сказал вице-премьер.

Заместитель Председателя Правительства РФ подчеркнул, что Правительство будет постепенно переходить к выравниванию с учётом налогового потенциала и нормированных расходов субъектов Российской Федерации.

«Это позволит более эффективно и справедливо распределять ресурсы из федерального бюджета», – отметил он.

По словам Дмитрия Козака, при распределении дотаций и формировании модельного бюджета учтены демографические, климатические факторы, условия транспортной доступности регионов.

«Первоочередная задача, которую должны все исполнить с учетом балансировки региональных бюджетов – обязательство по повышению зарплат бюджетников», – сказал он.

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что основной объём дотаций регионам уже распределён – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, субсидии, это 100,4 миллиарда рублей.

Как подчеркнул врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко, главная задача, которая стоит перед администрацией региона – дальнейшее сокращение госдолга.

«Нам необходимо находить свои источники дохода, привлекать инвестиции в регион, развивать производство, сельское хозяйство, осваивать новые месторождения. Именно успешное производство даст импульс и для социальной сферы края», – считает Андрей Тарасенко.

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