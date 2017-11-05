Жителя Приморья наказали за «весёлые» полёты

Решение суда уже вступило в законную силу

Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

Приморская транспортная прокуратура провела проверку исполнения воздушного законодательства и выявила нарушения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры Приморского края.

В ходе проверки установлено, что владелец самолета ДВ-18Т, проживающий в Приморском крае, эксплуатировал воздушное судно и разрешал совершать на нем полеты другим лицам в отсутствии действующего сертификата летной годности.

С целью устранения выявленных нарушений, создающих угрозу безопасности полетов, транспортный прокурор обратился с заявлением в Хорольский районный суд Приморского края. Решением суда ответчику запрещено эксплуатировать воздушное судно (за исключением совершения сертификационных испытательных полетов) до получения сертификата летной годности.

Решение суда вступило в законную силу.