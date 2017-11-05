В Приморье уменьшилась площадь лесных пожаров

Противопожарный режим ввели с 12 октября текущего года

Владивосток, воскресенье, 05 ноября , РИА Vladnews.

За сутки в Приморье потушено пять лесных пожаров на площади около 700 гектаров в пяти муниципалитетах края.По информации департамента лесного хозяйства, пожары потушены в Кавалеровском, Тернейском, Партизанском, Лазовском районах и Дальнегорске, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

«Ещё в пяти районах огонь локализован на площади более 450 гектаров. Всего в крае продолжается ликвидация пожаров общей площадью более двух тысяч гектаров в Кавалеровском, Тернейском, Ольгинском, Лазовском районах и Дальнегорске. В тушении принимают участие более 350 человек, задействовано около 50 единиц различной техники, в том числе авиация», – уточнили в ведомстве.

Так, вчера в Кавалеровском районе вертолёт МЧС России Ми-8 совершил восемь вылетов, сбросив 24 тонны воды на очаги огня.

Кроме того, в труднодоступных местах Ольгинского и Кавалеровского районов продолжают работать более 100 парашютистов-десантников лесоохраны и приморских спасателей.

Также в Приморье действуют мобильные группы сотрудников МЧС, МВД, лесоохраны, которые пресекают въезд в лесные массивы граждан, а также выявляют нарушителей особого противопожарного режима.

«С начала недели выявлено более 100 нарушителей, почти такое же количество уже привлечено к административной ответственности», – пояснили в ведомстве.

Всего с начала года оштрафовано уже более тысячи человек, сумма штрафов превысила 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

Специалисты обращают внимание, что в Приморском крае сохраняется высокий класс пожарной опасности леса – зафиксировано термических аномалий в десяти муниципалитетах.

«Сильный ветер и сухая погода способствуют быстрому распространению огня. За сутки 70 раз пожарные подразделения выезжали на тушение палов травы, возникло четыре новых пожара», – прокомментировали в департаменте.

Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и выполнить восстановление противопожарных минерализованный полос. ГУ МЧС России по Приморскому краю – принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.